0553 313 94 23

Tarsus Belediyesi 151. kuruluş yıldönümünü kutladı

Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:16
Tarsus Belediyesi 151. kuruluş yıldönümünü kutladı

Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151. yıl dönümünü çeşitli etkinlik vekonserlerle kutladı.


Kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında düzenlenentörende, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Ardından Başkan Bozdağan, beraberinde Tarsus Belediyesi eski başkanları Veyis Kemal Erdem ve Bedrettin Sarpkaya ile başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile bando takımı eşliğinde konserin yapılacağı Yarenlik Alanı’na kadar yürüdü.


Konser alanında halka seslenen Bozdoğan, Tarsus’un tarihinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve 10 bin yıla dayandığını belirterek, “Tarsus’ta Roma medeniyetini, Osmanlı medeniyetini, Selçuklu medeniyetini tarihi eserleriyle çok iyi görebilirsiniz. Ama bizim için asıl önemli olan o 1923’ün, cumhuriyetimizin, Atatürk’ün medeniyetini bu şehir içerisindeki eserleri korumak ve geleceğe taşımaktır. Yani genel olarak baktığınız zaman, sosyal ilişkiler içerisinde kendi kaderini çizebilen ve bireysel yeteneklerin öne çıktığı kentsel devrimi elbette ki sizlerle başaracağız" dedi.


Konuşmalarının ardından Başkan Bozdoğan, Tarsus Belediyesi eski başkanları VeyisKemal Erdem ile Bedrettin Sarpkaya’ya hizmetlerinin anısına plaket takdim etti. Dahasonra sahneye çıkan ünlü usta piyanist ve besteci Hakan Ali Toker ve müziktopluluğu, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle katılımcılara doyasıya birakşam yaşattı. Konserin finalinde Başkan Bozdoğan ile sanatçılar ve izleyicilerGençlik Marşını hep bir ağızdan söyledi.


Muhteşem konserin ardından Tarsus Belediye Başkan yardımcıları Ali Erhan Okyay,Füsun Kaleli, Mutallip Bobuşoğlu, Serap Kurtcu ve Ünzile Kuru sanatçılara çiçektakdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:16
  1. konser
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana, UNESCO gastronomi şehri oluyor
    1. Adana, UNESCO gastronomi şehri oluyor
    2. Gençlerbirliği, hafta içi..
    3. THY’nin en lüks uçağı görücüye çıktı
    4. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk..
    5. "Buzul erimelerinin ülkemize de etkisi..
    6. Twitter'da "toplu engelleme"..
    7. Yürüyerek madalyalara abone oldular
    8. Hatay’da kaçak göçmen taşıyan kamyonet..
    9. TSK'den İdlib'e yeni takviye
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basın..
    11. Moody’s hızını alamadı şimdi de..
    12. Çocuklarda ek gıdaya geçişte yapılması..
    13. ANFA Güvenlikten ’peyzaj ihalesi"..
    14. Tarsus Belediyesi 151. kuruluş..
    15. Okulda yavrulayan kediyi görünce..
    16. Türkiye Küresel Mülteci Forumu'na eş..
    17. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu
    18. İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı..
    19. IKBY'de gözler KDP, KYB ve Goran'ın..
    20. Menderes’te plaj temizliği
    21. Atatürk Üniversitesi Türkiye’nin en..
    22. Kadın Kooperatifleri Festivali’nde her..
    23. Büyükşehir satrançta zirvede
    24. Darbe bildirisinde imzası olan..
    25. "Kullanmadım" dediği ByLock'a 81 bin..
    26. Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı
    27. Numan Kurtulmuş: Kürtler Yıldırım'a oy..
    28. Marmaris Kalesi’nde konser
    29. Raif Özel ile "çok özel"
    30. Akar'ın eski yaveri Türkkan'a..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!