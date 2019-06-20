Tarsus Belediyesi 151. kuruluş yıldönümünü kutladı

Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151. yıl dönümünü çeşitli etkinlik vekonserlerle kutladı.

Kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında düzenlenentörende, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Ardından Başkan Bozdağan, beraberinde Tarsus Belediyesi eski başkanları Veyis Kemal Erdem ve Bedrettin Sarpkaya ile başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile bando takımı eşliğinde konserin yapılacağı Yarenlik Alanı’na kadar yürüdü.

Konser alanında halka seslenen Bozdoğan, Tarsus’un tarihinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve 10 bin yıla dayandığını belirterek, “Tarsus’ta Roma medeniyetini, Osmanlı medeniyetini, Selçuklu medeniyetini tarihi eserleriyle çok iyi görebilirsiniz. Ama bizim için asıl önemli olan o 1923’ün, cumhuriyetimizin, Atatürk’ün medeniyetini bu şehir içerisindeki eserleri korumak ve geleceğe taşımaktır. Yani genel olarak baktığınız zaman, sosyal ilişkiler içerisinde kendi kaderini çizebilen ve bireysel yeteneklerin öne çıktığı kentsel devrimi elbette ki sizlerle başaracağız" dedi.

Konuşmalarının ardından Başkan Bozdoğan, Tarsus Belediyesi eski başkanları VeyisKemal Erdem ile Bedrettin Sarpkaya’ya hizmetlerinin anısına plaket takdim etti. Dahasonra sahneye çıkan ünlü usta piyanist ve besteci Hakan Ali Toker ve müziktopluluğu, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle katılımcılara doyasıya birakşam yaşattı. Konserin finalinde Başkan Bozdoğan ile sanatçılar ve izleyicilerGençlik Marşını hep bir ağızdan söyledi.

Muhteşem konserin ardından Tarsus Belediye Başkan yardımcıları Ali Erhan Okyay,Füsun Kaleli, Mutallip Bobuşoğlu, Serap Kurtcu ve Ünzile Kuru sanatçılara çiçektakdim etti.