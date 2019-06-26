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TARSİM'den hasar ihbarı açıklaması

Yılın ilk yarısında Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 1,7 milyon adet poliçe düzenlendiği, 81 ilden 245 bin civarında hasar ihbarı alındığı ve "dolu" nedenli ihbarların ilk sırada yer aldığı bildirildi

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:20
TARSİM'den hasar ihbarı açıklaması

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), yılın ilk yarısında Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 1,7 milyon adet poliçe düzenlendiğini, 81 ilden 245 bin civarında hasar ihbarı alındığını ve dolu nedenli ihbarların ilk sırada yer aldığını duyurdu.

TARSİM'den yapılan açıklamada, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği doğal afetlerin ve olağanüstü hava koşullarının hayatın her alanında etkisini giderek artırdığı ve söz konusu olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirler arasında çok önemli bir yeri olan sigortanın artık kaçınılmaz bir hale geldiği vurgulandı.

Tarımsal üretimi doğrudan etkileyen doğal afetler ve olağanüstü hava koşullarının bu yılın başından itibaren Türkiye'nin hemen hemen her yerinde etkili olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya'da hortum ve fırtına sebebiyle seralar ve açık alanda turunçgiller, Mersin, İzmirve Hatay’da sel-su baskını nedeniyle ıspanak, buğday ve narenciye ağırlıklı olmaküzere pek çok ürün, Malatya’da don sebebiyle kayısı, Manisa’da önce dolu, takip edengünlerde ise don sebebiyle üzüm, Adana ve Mersin’de dolu nedeniyle şeftali, nektarinve erik grubu meyveler hasar gördü. Şiddetli fırtına, Giresun ve Ordu'daki fındıkbahçelerine zarar verdi. Dolu nedeniyle Çorum, Kırşehir, Amasya, Kırıkkale veKastamonu'da başta tahıllar olmak üzere sebze ekilişleri ile Eskişehir'de buğday vearpa ürünleri olumsuz etkilendi. Son olarak, geçtiğimiz hafta Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelan felaketi neticesinde ciddi boyutlarda yaralanmalar,can ve mal kayıpları yaşandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acilşifalar ve kayıp vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunmasını dileriz.

Yaşanan bu felaketler neticesinde bu yılın ilk yarısında sigortalı üreticilerden alınanhasar ihbarlarında sırasıyla dolu, don, fırtına, sel-su baskını gibi nedenler, Malatya,Manisa, Konya, Antalya gibi iller, buğday, kayısı, üzüm ve arpa gibi ürünler öne çıktı.Hayvan hayat sigortalarında ise büyükbaş hayvanlar, zorunlu kesim ve ölüm gibinedenler ilk sıralarda yerini aldı. Alınan ihbarlar doğrultusunda sahadaki incelemeler,alanında uzman olan 2 bin civarındaki eksper tarafından yürütülüyor. Bu anlamda,geniş ve kapsamlı bir hasar tespit operasyonu, hiçbir üreticimizi mağdur etmeden veçok hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hasar tespit çalışmalarının daha seri ve hızlı bir şekilde tamamlanması için üreticilerimizin hasar ihbarında bulunmadan önce mutlakagerekli kontrolleri sağlayarak hasar olduğu konusunda emin olduktan sonra ihbardabulunmalarının büyük önem taşıdığını bir kez daha hatırlatmak isteriz."

Açıklamada, yılın ilk yarısında Türkiye genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 1,7 milyon adet poliçe düzenlendiği, 81 ilden 245 bin civarında hasar ihbarı alındığı ve "dolu" nedenli ihbarların ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Bu yıl yapılan incelemeler ve tespitler neticesinde hasar dosyası tamamlanan sigortalı üreticilere 367 milyon lira ödeme gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde ise poliçebitiş tarihleri doğrultusunda 661 milyon TL daha ödeme yapacağız. Bu şekilde, mevcuttablo doğrultusunda üreticilerimize 1 milyar TL'nin üzerinde hasar ödemesigerçekleştirmiş olacağız." denildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:20
  1. İhbar
  2. Tarım Sigortaları Havuzu
  3. Tarım sigortası
  4. TARSİM

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