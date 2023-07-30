TARSİM heyeti, Manisa’da eksperlerle buluştu
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Manisa’da eksperlerle hasar durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile heyeti 26-27 Temmuz’da Manisa’da eksperleri dinledi.
Heyetin Yunusemre, Saruhanlı, Akhisar, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde görev yapan eksperlerle bir araya geldiği hasar durum değerlendirme toplantılarında dolu ile don hasarlarına yönelik kesin ekspertiz çalışmaları masaya yatırıldı.
Operasyonel süreçler hakkında eksperlerin değerlendirmelerini alan heyet, risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.
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Yeni dönemde risk ve hasar operasyon sürecine yönelik adımlar hakkında bilgi verdi.