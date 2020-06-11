TARSİM Antalya’da resmi ziyaretler gerçekleştirdi

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), geçtiğimiz haftalarda turunçgil ürünlerinde verim kayıplarına yol açan sıcak hava zararının, tarım sigortası kapsamına alınabilmesi amacıyla başlatılan teknik çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunmak ve tüm turunçgil üreticileri için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere, 9 Haziran’da, Antalya’da, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz ile İl Tarım ve Orman Müdür V. Gökhan Karaca ile bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantılara, proje ekibinde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir ve Mühendis Ahmet Savaş İntişah, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve Bitkisel Ürün Sigortaları Grup Müdürü Ertuğrul Çelik katıldı. Ziyaretler çerçevesinde, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve işleyişi hakkında bilgiler de verildi.