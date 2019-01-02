TARSİM 1,1 milyar lirayı aşkın hasar ödedi

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2018'de üreticilere 1,1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin, önceki yıllarda olduğu gibi, 2018'de de üreticisiyle,paydaşlarıyla, çalışanlarıyla ve devletin desteğiyle büyüdüğü, güçlendiği, sistemin sürdürülebilirve dengeli yapısının muhafaza edildiği bildirildi.

2018 yılına ilişkin verilerin paylaşıldığı açıklamaya göre, sistem çerçevesinde 2018'geçen yıl tüm tarım sigortası branşlarında 1,7 milyonun üzerinde poliçe düzenlendi ve 25 milyon dekar alan sigortalandı. Sigortalanan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısındaki artış önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ederek yüzde 42'lik yükselişle 3,6 milyona ulaştı.

Sigortalanan tarımsal varlık değeriyıl sonu itibarıyla bir önce yıla göre yüzde 40 artışla 42,3 milyar lira gerçekleşti. Ağırlığı bitkisel ürün sigortaları olmak üzere bütün branşlarda 2 milyar liranın üzerinde prim üretildi.

Yıl genelinde çeşitli nedenlerden ötürü 360 bine yakınhasar ihbarı alındı. İhbarlarda dolu, don, fırtına ve sel-su baskını, ölüm,zorunlu kesim, çeşitli hastalıklar gibi nedenler başı çekerken, Malatya, Manisa ve Konya gibi iller ile buğday, kayısı, üzüm, elma gibi ürünler öne çıktı. Hayvan Hayat Sigortalarında ise zorunlu kesim ve ölüm gibi sebepler başı çekti.

Başarıyla gerçekleştirilen büyük ve hacimli operasyon sonucunda, üreticilere 1,1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldı.





- "Üreticinin yüzünü güldürecek yenilikler hayata geçti"





Yeni yıl itibarıyla tüm tarım sigortası branşlarında, üreticinin yüzünü güldürecek çoksayıda yenilik hayata geçti. Gerek yeni teminatların, gerekse üretici lehine yapılaniyileştirmelerin sisteme ivme kazandırması bekleniyor.

Öte yandan, sistem özellikle son yıllarda küresel düzeydeki başarısını arttırmaya, ülkeyi gururla temsil etmeye ve dış temaslarını geliştirmeye devam ediyor. Öncekiyıllarda olduğu gibi, 2018'de de dünyada bu alandaki gelişmeleri merakla takipederek bilgi edinmek isteyen çok sayıda ülkenin temsilcisi ile görüşmelergerçekleştirildi.

Son olarak bu başarı, geçen günlerde Azerbaycan'da ilgili bakanlıklar arasında imzalanan "Tarım Sigortaları Alanında İş birliği Protokolü" ile taçlandırıldı. İmzalanan bu protokolle, ülke olarak kardeş ülke Azerbaycan'dabenzer bir yapının kurulmasında ve işletilmesinde etkin bir rol üstlenilecek. Bununla birlikte sistem, teknolojik gelişmelere ve dijitalleşmeye hızlıca uyum sağlamaperformansını da her geçen yıl geliştiriyor. Bu doğrultuda, geçen yılın bir diğerönemli başlığı, TARSİM'in hayati fonksiyonlarından biri olan risk inceleme vedeğerlendirme ile hasar tespit süreçlerinde uydu teknolojileri ile insansız havaaraçlarının (İHA) uygulamaya alınması oldu.

TARSİM, 2018'de organizasyonel yapısını dagüçlendirmeye devam etti. Artan taleplere ve ihtiyaçlara en iyi şekilde cevapverebilmek ve memnuniyeti en üst seviyelere taşıyabilmek amacıyla Türkiye genelinde

11 farklı noktada konumlanan bölge müdürlüklerine bir yenisi daha eklendi ve KayseriBölge Müdürlüğü geçen ay hizmet vermeye başladı.



