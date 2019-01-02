0553 313 94 23

TARSİM 1,1 milyar lirayı aşkın hasar ödedi

Tarım Sigortaları Havuzu:- "Başarıyla gerçekleştirilen büyük ve hacimli operasyon sonucunda, (2018'de) üreticilerimize 1,1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldı"- "Sistem çerçevesinde geçtiğimiz yıl tüm tarım sigortası branşlarında 1,7 milyonun üzerinde poliçe düzenlendi ve 25 milyon dekar alan sigortalandı"- "Sigortalanan tarımsal varlık değeri yıl sonu itibarıyla bir önce yıla göre yüzde 40 artışla 42,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Ağırlığı bitkisel ürün sigortaları olmak üzere bütün branşlarda 2 milyar liranın üzerinde prim üretildi"

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:18
TARSİM 1,1 milyar lirayı aşkın hasar ödedi

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2018'de üreticilere 1,1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin, önceki yıllarda olduğu gibi, 2018'de de üreticisiyle,paydaşlarıyla, çalışanlarıyla ve devletin desteğiyle büyüdüğü, güçlendiği, sistemin sürdürülebilirve dengeli yapısının muhafaza edildiği bildirildi.

2018 yılına ilişkin verilerin paylaşıldığı açıklamaya göre, sistem çerçevesinde 2018'geçen yıl tüm tarım sigortası branşlarında 1,7 milyonun üzerinde poliçe düzenlendi ve 25 milyon dekar alan sigortalandı. Sigortalanan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısındaki artış önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ederek yüzde 42'lik yükselişle 3,6 milyona ulaştı.

Sigortalanan tarımsal varlık değeriyıl sonu itibarıyla bir önce yıla göre yüzde 40 artışla 42,3 milyar lira gerçekleşti. Ağırlığı bitkisel ürün sigortaları olmak üzere bütün branşlarda 2 milyar liranın üzerinde prim üretildi.

Yıl genelinde çeşitli nedenlerden ötürü 360 bine yakınhasar ihbarı alındı. İhbarlarda dolu, don, fırtına ve sel-su baskını, ölüm,zorunlu kesim, çeşitli hastalıklar gibi nedenler başı çekerken, Malatya, Manisa ve Konya gibi iller ile buğday, kayısı, üzüm, elma gibi ürünler öne çıktı. Hayvan Hayat Sigortalarında ise zorunlu kesim ve ölüm gibi sebepler başı çekti.

Başarıyla gerçekleştirilen büyük ve hacimli operasyon sonucunda, üreticilere 1,1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldı.


- "Üreticinin yüzünü güldürecek yenilikler hayata geçti"


Yeni yıl itibarıyla tüm tarım sigortası branşlarında, üreticinin yüzünü güldürecek çoksayıda yenilik hayata geçti. Gerek yeni teminatların, gerekse üretici lehine yapılaniyileştirmelerin sisteme ivme kazandırması bekleniyor.

Öte yandan, sistem özellikle son yıllarda küresel düzeydeki başarısını arttırmaya, ülkeyi gururla temsil etmeye ve dış temaslarını geliştirmeye devam ediyor. Öncekiyıllarda olduğu gibi, 2018'de de dünyada bu alandaki gelişmeleri merakla takipederek bilgi edinmek isteyen çok sayıda ülkenin temsilcisi ile görüşmelergerçekleştirildi.

Son olarak bu başarı, geçen günlerde Azerbaycan'da ilgili bakanlıklar arasında imzalanan "Tarım Sigortaları Alanında İş birliği Protokolü" ile taçlandırıldı. İmzalanan bu protokolle, ülke olarak kardeş ülke Azerbaycan'dabenzer bir yapının kurulmasında ve işletilmesinde etkin bir rol üstlenilecek. Bununla birlikte sistem, teknolojik gelişmelere ve dijitalleşmeye hızlıca uyum sağlamaperformansını da her geçen yıl geliştiriyor. Bu doğrultuda, geçen yılın bir diğerönemli başlığı, TARSİM'in hayati fonksiyonlarından biri olan risk inceleme vedeğerlendirme ile hasar tespit süreçlerinde uydu teknolojileri ile insansız havaaraçlarının (İHA) uygulamaya alınması oldu.

TARSİM, 2018'de organizasyonel yapısını dagüçlendirmeye devam etti. Artan taleplere ve ihtiyaçlara en iyi şekilde cevapverebilmek ve memnuniyeti en üst seviyelere taşıyabilmek amacıyla Türkiye genelinde
11 farklı noktada konumlanan bölge müdürlüklerine bir yenisi daha eklendi ve KayseriBölge Müdürlüğü geçen ay hizmet vermeye başladı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:18
  1. TARSİM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalnızca 1 gün hayatta kalabildiler!
    1. Yalnızca 1 gün hayatta kalabildiler!
    2. ABD'nin kirli planı! Bölge o iki..
    3. Bursa Emniyet Müdürü'nden sarı yelek..
    4. İYİ Partili Başkanın HDP çıkışına..
    5. Erdoğan müjdeleri sıralamıştı! Yeni..
    6. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    7. Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen..
    8. TCMB döviz kurları
    9. GÜNCELLEME 1- Danimarka'da tren kazası
    10. FETÖ'nün Bursa'daki hücre evlerine..
    11. Kaçak avcılara 13 bin TL ceza!..
    12. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları..
    13. KTÜ'de rüzgar enerjisiyle elektrik..
    14. Poşete para vermemek için bakın ne yaptı
    15. Kocaeli'de otomobilden ateş açtılar: 1..
    16. "5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa..
    17. SP liderinden Binali Yıldırım'a ilginç..
    18. Muğla'da kaçak elektronik sigara..
    19. Kaleseramik, 2019'un ilk ihracatını..
    20. Antalya'da yüksek kesimlerde kar yağışı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."