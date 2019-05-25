Tarlaya giden 21 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan tarlasına çalışmaya giden 21 yaşındaki genç, engebeli yol nedeniyle takla atan traktörden düşerek hayatını kaybetti.25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:36
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Örenli köyünde engebeli arazide takla atan traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Örenli köyünde Tarlaya çalışmaya giden İbrahim Boynueğri (21) idaresindeki 02 EB 938 plakalı traktör yolun engebeli olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Traktörden savrulan sürücü İbrahim Boynueğri kayaların üzerine düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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