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Tarlaya böcek salımı ekonomiye katkı sağlıyor

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Cem Özkan, Türkiye’nin tarım ilaçlarına yılda 600 milyon dolar para verdiğini belirterek, faydalı böcek salımıyla ilaç kullanımının azaltılabileceğini kaydetti.

20 Ağustos 2019 Salı 13:12
Tarlaya böcek salımı ekonomiye katkı sağlıyor

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Cem Özkan, Türkiye’nin tarım ilaçlarına yılda 600 milyon dolar para verdiğini belirterek, faydalı böcek salımıyla ilaç kullanımının azaltılabileceğini kaydetti.


Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen “Gölbaşı özel çevre koruma bölgesi iklim dostu tarım uygulamaları projesi” tanıtım toplantısı Gölbaşı’nın Yağlıpınar köyünde gerçekleştirildi. Proje kapsamında; Yağlıpınar köyünde, tarım alanlarına ilişkin eğitim ve uygulamalar hayata geçirilerek verimliliği artırma yönünde çalışmalar başlatılacak.


Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Ergin Dursun, nüfusun sürekli arttığına dikkat çekip, buna bağlı olarak nüfusu besleyebilmek için besin maddesi üretiminin de artırılması gerektiğini belirterek, “Fakat şu anda karşılaştığımız en büyük tehlikelerden bir tanesi tarımın sürdürülebilirliği konusu. İnsanlarımızın besin maddesi ihtiyacını karşılayabilmek için bir yandan üretim yapmamız gerekirken bir yandan da tarımın sürdürülebilir şekilde yapılabilmesini sağlamak zorundayız. Yanlış tarımsal uygulamalar nedeniyle arazilerimiz ve sularımız kirleniyor. Yanlış gübre, ilaç, sulama uygulamaları nedeniyle üretimde sürdürülebilirlik tehlikeli bir boyuta doğru gidiyor. Bu nedenle bir an öce önlem almamız ve sahaya yansıtmamız gerekiyor” diye konuştu.


Başlatılan projeyle birlikte çevre kirliliğinin önüne geçileceğini aktaran Dursun, “Yaptığımız biyolojik mücadele ile ilaç kullanımını yüzde 50’ye kadar azaltabiliyoruz. İlaç kullanımını azaltmak hem çevre kirliliğini önleme konusunda imkan sağlıyor hem de ekonomik bir uygulama sağlıyor. Bu projeyle yapacağımız uygulamaları, bilinçli bir şekilde yaparsak hem çevremizi korumuş olacağız hem de ekonomik olarak karlı bir üretim yapmış olacağız” şeklinde konuştu.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Nalcıoğlu ise Bakanlık olarak bu projenin yanında olduklarını vurgulayarak, “31 Mayıs 2019’da bir protokolle bu proje hayat buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak çevreye duyduğumuz duyarlılığın göstergesi olarak bir kilometre taşı olacağına inandığımız bu projeyi destekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Toplantı sonrasında, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Cem Özkan yönetiminde çiftçilerin bahçelerine “Biyolojik mücadele” kapsamında faydalı böcek salımı gerçekleştirildi. Yanlış ilaç uygulamalarının kötü sonuçlara yol açacağını belirten Özkan, tarım ilaçlarının yüzde 99’unun hava, su ve toprağa karıştığını söyledi. Öte yandan Özkan, Türkiye’nin tarım ilaçlarına yılda 600 milyon dolar para verdiğinin altını çizerek, faydalı böcek salımıyla ilaç kullanımının azaltılabileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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