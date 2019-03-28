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Tarlasına gübre atmaya giden adam feci şekilde can verdi

Isparta'da bir kişi, gübre atmak için gittiği tarlasında ilaç makinesi ile traktör arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

28 Mart 2019 Perşembe 15:54
Tarlasına gübre atmaya giden adam feci şekilde can verdi

Isparta merkeze bağlı Aliköy’de tarlasına gübre attığı sırada traktör ile ilaç makinesi arasında sıkışan adam feci şekilde can verdi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Aliköy’de meydana geldi. İddiaya göre, tarlasına gübre atmak üzere giden 60 yaşındaki Bekir Akoğlan, ilaç makinesine bakmak üzere eğildiği sırada traktör ile makine arasında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Akoğlan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz adamın cansız bedeni, gerekli incelmelerin ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:54
  1. Isparta
  2. Aliköy
  3. Bekir Akoğlan
  4. Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu
  5. traktör
  6. ilaç makinesi

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