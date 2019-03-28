Tarlasına gübre atmaya giden adam feci şekilde can verdi Isparta'da bir kişi, gübre atmak için gittiği tarlasında ilaç makinesi ile traktör arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Isparta merkeze bağlı Aliköy’de tarlasına gübre attığı sırada traktör ile ilaç makinesi arasında sıkışan adam feci şekilde can verdi. Olay yerinde hayatını kaybetti Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Aliköy’de meydana geldi. İddiaya göre, tarlasına gübre atmak üzere giden 60 yaşındaki Bekir Akoğlan, ilaç makinesine bakmak üzere eğildiği sırada traktör ile makine arasında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Akoğlan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, gerekli incelmelerin ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na sevk edildi.

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