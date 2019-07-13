Tarlasına giderken kazada öldü Denizli'de tarlasına gitmek için aracıyla yola çıkan Elif Varol isimli kadın, kontrolden çıkan otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tarlasına gitmek üzere yola çıkan Elif Varol (65), yönetimindeki otomobille şarampole yuvarlanıp, öldü.



Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Uzunpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Varol, Uzunpınar Mahallesi girişinde, yönetimindeki 20 YL 959 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole yuvarlanan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Varol'un, öldüğü belirlendi. Varol'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Varol'un, tarlasına gitmek için evden çıktığı belirtildi.

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