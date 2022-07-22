  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tarlada fenalaşan kişinin imdadına ambulans helikopter yetişti
Gündem

Tarlada fenalaşan kişinin imdadına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da tarlada çalışırken hastalanan köylünün imdadına ambulans helikopter yetişti.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 14:46:00 -
Tarlada fenalaşan kişinin imdadına ambulans helikopter yetişti

Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki İbrahim Arslan, Samsun'un Asarcık ilçesi kırsalındaki Ayaklıalan Mahallesi'nde tarlada çalışırken baygınlık geçirdi. Yakınları 112'yi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter tarla kenarında boş bir alana indi. 3 çocuk babası İbrahim Arslan'ı alan hava ambulansı, Samsun'daki heliporta getirdi. Buradan kara ambulansına nakledilen Arslan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23