Tarlada çalışan çifte yıldırım isabet etti Adıyaman'da tarlalarında çalışan karı-kocaya yıldırım isabet etti. Yaralanan çift, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tarlada çalıştıkları sırada yıldırım isabet eden çift yaralandı. Alınan bilgiye göre, İncirli köyündeki tarlalarında çalışan Mehmet Ali ile eşi Hanım Koç'a yıldırım isabet etti. Sağlık durumları iyi Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çifti Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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