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Yerel Tarlada bulunan taşlar palamut fosili çıktı!
Yerel

Tarlada bulunan taşlar palamut fosili çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 11:42:00 -
Tarlada bulunan taşlar palamut fosili çıktı!

Bitlis Eren Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Mehmet Ali Dinler adlı öğrenci, tarlada çalışırken bulduğu birbirinden ilginç taşların palamut fosili olduğu ortaya çıktı.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Mehmet Ali Dinler adlı öğrenci, tarlada çalışırken bulduğu birbirinden ilginç taşların palamut fosili olduğu ortaya çıktı.

Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisi Mehmet Ali Dinler, tarla çalışmaları sırasında ilginç taşlarla karşılaştı. Bulduğu taşları Doktor Öğretim üyesi Cihan Önen'e teslim etti.

Taşlar, ultraviyole ışınları ve mikroskopla yapılan ön incelemede palamut ağaçlarında düşen palamutların zamanla taşlaşarak fosil haline geldiği kanısına varıldı.

Bulunan taşların yapılacak bilimsel çalışmaların ardından bölgedeki jeolojik ve biyolojik geçmişin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak.

Tarlada çalışırken ilginç taşlarla karşılaştığını belirten Mehmet Ali Dinler, "Tarlada çalışırken birkaç taş buldum. Bu taşları yanıma aldım. Daha sonra Cihan Önen Hocamın bu taşlarla ilgilendiğini bildiğimde kendisine getirdim. Belli bir incelemelerden geçirdikten sonra bu taşların palamut fosili olduğunu söyledi." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk çalışmasının ardından taşların palamut fosili olduğu kanısına vardığını belirten Önen, yapılacak bilimsel çalışmaların ardından bilimsel bir kanıt ortaya çıkacağını söyledi.

Önen, şunları kaydetti:

"12 yıldır taşlara ve doğaya hobi olarak ilgi duyuyorum. Çok defa doğada fosiller, doğa taşları bulduk. Yakın zamanda Mehmet Ali Dinler adlı öğrencimiz, tarlada çalışırken ilginç bulduğu taşları bize getirdi. Bu taşları ultraviyole ışınları ve mikroskop altında detaylarına baktım. Tamamen anlaşılmaz bir durumdaydı. Biraz parlattıktan sonra şekiller ortaya çıkmaya başladı. Fosil olabilme ihtimalinin yüksek olduğu kanısına vardım. Taşları getiren arkadaşa, 'Çalıştığın tarlaların yakınlarından palamut ağaçları var mı?' diye sordum. 'Yabani palamut ağaçları var.' diye cevap verdi. Bunun palamut fosili olabileceğinin kanısına vardım. Bunu bir fosil bilimcinin detaylı bir şekilde inceleyip, daha bilimsel bir kanıt ortaya çıkaracağına inanıyorum." (İLKHA)

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