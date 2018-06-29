Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, bu sene bahar yağmurlarının gecikmesinden dolayı tarlaların susuz kaldığını, dönümden 100-150 kilogram ürün alabildiklerini belirterek, “Biçerdöverler boşa dönüyor. Sıkıntımız çok büyük” ifadelerini kullandı.

Gamzeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene bahar yağmurlarının geç yağmasının ürün verimini olumsuz etkilediğini söyledi.

Buğday ve arpanın veriminde büyük düşüş yaşandığını vurgulayan Gamzeli, “Bu sene bahar yağmurlarının gecikmesinden dolayı tarlalarımız bir buçuk ay kadar yağmur görmedi. Dönümden 100-150 kilogram anca ürün alabiliyoruz. Tarlalarımızın birçoğunda tane çıkmıyor. Arpa ve buğdayda bu zorluğu yaşıyoruz” diye konuştu.

Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini anlatan Gamzeli, “Yağmurların bölgesel olarak ani yağması tarlalarımızda verimsizliğe sebeb oldu. Tarlada biçerdöverler boşa dönüyor. Sıkıntımız çok büyük” dedi.