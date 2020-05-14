Tarlada 5 lira olan çilek marketlerde 15 liradan satılıyor

Batman’ın Sason ilçesinde tarlada 5 liraya satılan çilek, marketlerde 15 liradan satılıyor.

Sason ilçesine bağlı köylerde üretimi yapılan çileklerin hasadına başlandı. Tütüne alternatif olarak 2011 yılında devlet desteği ile Sason’da ekimine başlanan ve her geçen yıl ilçede yaygınlaşarak organik olarak rengiyle göze hitap eden, kokusuyla da iştah kabartan meşhur Sason çileği tarlada kilosu 5 liradan satılırken, marketlerde 15 liradan satılıyor. Çiftçiler, çilekleri uygun fiyata sattıklarını belirterek fahiş fiyatın düşürülmesini istedi.

Sason’a bağlı Demetevler Mahallesinde çilek yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlamaya çalışan çiftçilerden Akif Haykır, tarlada 5 liradan sattıkları çileğin marketlerde 15 liradan satıldığını söyledi. Haykır, “Bizim tarlada kilosunu 5 liradan sattığımız çileği, komisyoncular ve aracıların üzerine kattığı fiyatla birlikte marketlerde 15 liraya kadar yükseldiğini biliyoruz. Bu yıl salgın hastalıktan dolayı yurt dışına satış yapamıyoruz. Dolayısıyla marketlerde pahalı satılmasından dolayı tüketicide 2 kilo alacağına 1 kilo alıyor. Üreticiler bu işten az kazanıyor” dedi.

Şanlıurfa’dan gelerek Sason’dan çilek aldığını belirten komisyonculardan Zübeyir Tazefidan, Sason çileğinin çok kaliteli olduğunu ifade ederek, normal fiyata kaliteli çilek aldıklarını ve aldığı çilekleri Şanlıurfa’da pazarlarda sattığını söyledi.

Tarlada çilek koparan ailesine yardım ettiğini belirten Murat Haykır, “Boş vakitlerde tarlaya gelerek aileme yardım ediyorum. Çilekle uğraşmayı çok seviyorum. Tadı da güzel olduğu için çok seviyorum" diye konuştu.