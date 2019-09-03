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Tarla süren traktör devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, tarla süren traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

03 Eylül 2019 Salı 14:35
Tarla süren traktör devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, tarla süren traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü’nde tarla süren A.A., idaresindeki 02 DF 951 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan traktör sürücüsü A.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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