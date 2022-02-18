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Gündem Tarkan'ın o şarkısıyla ilgili Cem Küçük'ten bomba yorum
Gündem

Tarkan'ın o şarkısıyla ilgili Cem Küçük'ten bomba yorum

Gazeteci Cem Küçük, Tarkan'ın olay şarkısını yorumladı. Cem Küçük, "Tarkan'ın Sayın İmamoğlu'na verdiği desteği biliyoruz. Tavrı belli. Fakat baskıyı görünce geri çekileni olumlu bulmam. Bu politik bir şarkı. Çıkıp dürüstçe AK Parti'ye karşı yazdığını söylemeliydi" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 22:58:00 -
Tarkan'ın o şarkısıyla ilgili Cem Küçük'ten bomba yorum

Gazeteci Cem Küçük, Tarkan'ın olay şarkısını yorumladı. Cem Küçük, "Tarkan'ın Sayın İmamoğlu'na verdiği desteği biliyoruz. Tavrı belli. Fakat baskıyı görünce geri çekileni olumlu bulmam. Bu politik bir şarkı. Çıkıp dürüstçe AK Parti'ye karşı yazdığını söylemeliydi" dedi.

En son 2017 yılında çıkan son albümüyle gündeme gelen Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandığından beri gündemden düşmüyor. 

Tarkan'ın olay şarkısını Habertürk TV'de yayınlanan Enine Boyuna programında yorumlayan Cem Küçük, "Tarkan'ın Sayın İmamoğlu'na verdiği desteği biliyoruz. Tavrı belli. Fakat baskıyı görünce geri çekileni olumlu bulmam. Bu politik bir şarkı. Çıkıp dürüstçe AK Parti'ye karşı yazdığını söylemeliydi" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

misafir

Bir anda meshur olanların çoğunluğu hemen Devlete Millete düşman kesiliyor. geçse neolacak gecmese neolacak, İstanbul u hâlâ daha görmek istemiyorlar Devir Menfaat devri
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Pandemi

Klibi izledi mi acaba, sözleri ve klip pandemi ile ilgili olduğu açıkça belli
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