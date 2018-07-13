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Tarkan Yavaş yakalandı mı? Tarkan Yavaş Adnan Oktar için neden önemli?

Polis 4 ilde eş zamanlı olarak Adnan Oktar suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 170 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Adnan Oktar örgütünün iki numaralı ismi olarak bilinen Tarkan Yavaş kaçtı. Ancak son dakika haberlerine göre, Tarkan Yavaş'ın gece yapılan operasyonla gözaltına alındığı iddia edildi. Peki Tarkan Yavaş yakalandı mı? Tarkan Yavaş kimdir? Tarkan Yavaş Adnan Oktar için neden önemli bir isim?

13 Temmuz 2018 Cuma 09:42
Tarkan Yavaş yakalandı mı? Tarkan Yavaş Adnan Oktar için neden önemli?

Polis 4 ilde eş zamanlı olarak Adnan Oktar suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 170 kişi gözaltına alındı. Operasyonda Adnan Oktar örgütünün iki numaralı ismi olarak bilinen Tarkan Yavaş kaçtı. Ancak son dakika haberlerine göre, Tarkan Yavaş'ın gece yapılan operasyonla gözaltına alındığı iddia edildi. Peki Tarkan Yavaş yakalandı mı? Tarkan Yavaş kimdir? Tarkan Yavaş Adnan Oktar için neden önemli bir isim?

TARKAN YAVAŞ KİMDİR?

30 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirmiş ve aynı üniversitede Siyasi Tarih bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra doktorasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümüne devam etmiştir. Tarkan Yavaş, Milli Değerleri Koruma Vakfı’nın uzun yıllardır başkanlığını yapmaktaydı. Kısacası Tarkan Yavaş örgütün kilit isimlerinden biriydi. Tarkan Yavaş'ın, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan arandığı ortaya çıktmıştı. 

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:42
  1. İstanbul
  2. Tarkan Yavaş
  3. Adnan Oktar

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