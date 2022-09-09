Tarkan kendi konseri için sökülen ağaçlara sessiz!

YENİ AKİT / ANKARA

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü vesilesi ile hazırlanan sahne için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, alandaki ağaçları kökünden söktürdü.

Tepkilere neden oldu

Söz konusu sökümün videosu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanınca tepkilere neden oldu. Ancak konsere çıkacak olan Tarkan’dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama ya da paylaşım gelmedi.

"Tarkan bu konser için kaç para aldı acaba?"

Tarkan’ın söz konusu kıyıma sessiz kalmasına da tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, “Ağaç sökmek Tunç Soyer'e çok yakışıyor! Tarkan'ın da bu duruma sesi soluğu çıkmıyor. Bu konser için kaç para aldı acaba?” yorumları ile tepki gösterdi.