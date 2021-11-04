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Ekonomi Tariş zeytinyağı alım fiyatını 35 lira olarak belirledi
Ekonomi

Tariş zeytinyağı alım fiyatını 35 lira olarak belirledi

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2021-2022 dönemi alım kampanyasında sızma yağlara kilogram başına 35 lira fiyat belirlediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 10:18:00 -
Tariş zeytinyağı alım fiyatını 35 lira olarak belirledi

Hilmi Sürek, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun tüm olanaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, üreticisini de memnun etmeyi hedefleyen fiyat seviyesi belirlediklerini söyledi.

Fiyatları belirlerken ürünün değerini korumak ve üreticiyi mağdur etmemek hassasiyetiyle karar verdiklerine işaret eden Sürek, şunları kaydetti:

"Üretici ortaklarımızla omuz omuza 2020-2021 kampanya dönemini hem alımlar hem de satışlar açısından memnuniyet verici şekilde tamamladık. Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimi ve fiyat oluşumlarını dikkate alarak, titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 35 lira fiyat belirleyerek alımlara başladık."

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, geçen sezon sızma zeytinyağının kilogramını 26 liradan almıştı.

 

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