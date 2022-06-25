Tarımsal sulamaya GES kurulum desteği

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şahin Tin, tarımsal sulamada güneş enerjisi santrali kurulumunda kredi desteği imkânı getirildiğini söyledi. Milletvekili Şahin Tin; “Tarım alanında modern, basınçlı sulama ve güneş enerji sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Çiftçimizi her koşulda destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kredilerde öz kaynak katkısı aranmayacak”

Tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin azaltılması ve kârlılığın artırılması için önemli bir adım daha atıldığını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Tarımsal sulamada güneş enerjisi santrali kurulumunda Ziraat Bankası vasıtasıyla 84 ay vadeli kredi imkânı getiriliyor. Bu imkân kapsamında 7 milyon 500 bin TL’lik azami kredi kullanma limiti, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulamada tutulacaktır. Yurt içinde üretilen makine ve teçhizat için %100, bunun dışındaki makinelere ise %75 oranında faiz desteği sağlanacak ve bu kapsamda kullandırılan kredilerde öz kaynak katkısı aranmayacak” dedi.

“Projenin zemine uygulanmasına izin veriliyor”

Tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve planlanmasına dair uygulama talimatında da bazı değişikliklere gidildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Tarım arazisinin en fazla %1,5’ine kadar GES kurulumu ve aylık mahsuplaşmaya imkân getirildi. Sera üzerine yapılmak istenen güneş enerjisinden elektrik üretilmesini sağlayan tesisler, teknik olarak uygun olmaması ve seradan yapılan bitkisel üretime olumsuz etkisi nedeniyle, arazi sınıfının kuru marjinal tarım arazisi olması şartıyla talep edilmesi durumunda proje alanının en fazla %1.5’ine kadar zemine yapılmasına izin verilebilmesinin yolu açıldı” diye konuştu.

“Elektrik üretiminde kriterler belirlendi”

Tarımsal amaçlı yapının müştemilat olarak yapılmak istenen güneş enerjisinden elektrik üretilmesini sağlayan tesis taleplerinde bazı kriterlerin dikkate alınacağını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Tarımsal sulama için yapılan güneş enerjisinden elektrik üretilmesini sağlayan tesis taleplerinde; DSİ‘den ruhsatlı olmak ve kuyu kapasitesini aşmamak kaydıyla enerji ihtiyacını karşılayacak kadar ve arazinin %1.5’ini geçmemek üzere yapılmasına izin verilebilecek. Diğer tarımsal amaçlı yapılarda ise tesisin öncelikle çatısına, yetmemesi durumunda proje alanının en fazla %1.5’ine kadar enerji ihtiyacını karşılayacak alanın zeminine de yapılmasına izin verilebilecek” ifadelerini kullandı.

“Tarımsal üretimden vazgeçmek yok”

Milletvekili Şahin Tin, güneş enerjisinden elektrik üreterek gelir elde etme maksadıyla tarımsal üretimden vazgeçilmeyeceğinin altını çizdi. Şahin Tin; “Arazi sınıfının mutlak, özel ürün, dikili veya sulu tarım arazisi olması durumunda; tarımsal sulama için talep sahibine ait toplam 20 hektar ve üzerinde tarım arazi bulunması, kuyunun sulama amaçlı ve DSİ’den izinli olması, kuyunun sulama kapasitesine göre ihtiyaç duyulan enerji için arazinin en fazla %1.5’ine kadar zemine yapılmasına izin verilebilecek. Ayrıca tarım arazisinin 20 hektar ve üzerinde olması halinde aylık mahsuplaşma imkânı da getiriliyor. Tarım arazilerinin 20 hektardan az olması durumunda ise sabit olmadan kurulabilen, istenildiği zaman katlanıp taşınabilen, sulama amaçlı seyyar güneş enerjisinden elektrik üretilmesini sağlayan tesisler için ilgili düzenleme kapsamında izin alınmasına gerek duyulmayacak. Diğer tarımsal amaçlı yapılarda ise projenin çatısına yapılmak kaydıyla ihtiyaç duyulan enerji için gerekli olan kadar güneş enerjisinden elektrik üretilmesini sağlayan tesislere izin verilebilecek” dedi.