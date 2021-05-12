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Ekonomi Tarımsal ilaçlamada ZİHA dönemi
Ekonomi

Tarımsal ilaçlamada ZİHA dönemi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (TARNET) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ile yapılan ilaçlamalardan olumlu sonuç alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:04:00 -
Tarımsal ilaçlamada ZİHA dönemi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği, TKDK’nin desteğiyle TARNET’in geliştirdiği ZİHA’lardan 8 adet aldı. TARNET’in yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ZİHA ile Samsun ve Çorum’da çeltik tarlaları başarıyla ilaçlanırken, Ordu’da da fındık bahçesinde ilk test başarıyla tamamlandı.

Çiftçilerin ZİHA'lara ulaşımı kolaylatırılacak

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, Ar-Ge çalışmalarıyla ZİHA’ları geliştirmeye devam ettiklerini ve Çiftçi Destek Platformu ile çiftçinin ZİHA’ya ulaşımını kolaylaştıracaklarını söyledi. Böylelikle uçuş öncesi, sırası ve sonrasında alınan verilerle daha verimli bir ilaçlama yapılabileceğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti: “Daha önce birçok saha testini başarıyla gerçekleştiren Türkiye’nin ilk insansız zirai hava aracı olan ZİHA, TKDK ile atılan imzalar sonrasında ilk kez Ordu’da fındık bahçesini ilaçlamak için havalandı. Genel uçuş test programının ilkini 2020 yılının Mayıs ayında Samsun’un Bafra ve Terme ilçelerinde çeltik tarlaları üstünde gerçekleştiren ZİHA’lar, bu yıl nisan ayının başında ikinci pilot ticari uçuşunu yine çeltik üzerinde Çorum’un Dodurga ilçesinde yaparken Ordu’da da fındık bahçesinde ilk uçuşunu ve ilaçlamasını gerçekleştirmiş oldu.”

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