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Ekonomi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi haziranda arttı
Ekonomi

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi haziranda arttı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:25:40 -
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi haziranda arttı

ANKARA (AA) - Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,77, bir önceki aya göre yüzde 0,17 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,38 artış gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla haziranda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,18 yükseldi.

Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 6,24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi de yüzde 10,05 arttı.

- Alt gruplar

Yıllık bazda en fazla azalış yüzde 3,39 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda görüldü.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar yüzde 3,24 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 0,36 ile enerji ve yağlar oldu. Bu dönemde en fazla artış yüzde 12,50 ile makine bakım masrafları, yüzde 9,75 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 9,44 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en fazla azalış yüzde 1,63 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda kaydedildi.

Bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 0,93 ile hayvan yemi, yüzde 0,26 ile tohum ve dikim materyali oldu. Haziranda artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 3,73 ile enerji ve yağlar, yüzde 1,47 ile makine bakım masrafları olarak belirlendi.

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