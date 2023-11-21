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Tarım Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde arttı
Tarım

Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde arttı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 13:26:00 -
Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyat endeksinin (Tarım-GFE), eylülde aylık yüzde 2,63, yıllık yüzde 40,97 arttığını duyurdu.

TÜİK, Eylül 2023 dönemine ilişkin ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre; endeks eylülde bir önceki aya oranla yüzde 2,63, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 33,13, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,87 yükseldi. Ana gruplarda bir önceki aya göre; tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,36, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,31 artış oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre; tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 35,8, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 81,65 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre artışın az olduğu alt gruplar, yüzde 14,35 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 26,44 ile hayvan yemi oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 106,79 ile veteriner harcamaları, yüzde 91,34 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti. Aylık Tarım-GFE'de, artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,91 ile hayvan yemi, yüzde 1,24 ile tarımsal ilaçlar oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 7,75 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 5,21 ile malzemeler oldu.

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