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Gündem Tarımsal destekte hibeler tam gaz devam ediyor
Gündem

Tarımsal destekte hibeler tam gaz devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-09-01 14:27:00 -
Tarımsal destekte hibeler tam gaz devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sunmuş olduğu hibe destekleriyle çiftçinin yüzü gülüyor.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki arı, bağ ve meyve üreticisi birçok çiftçiye, düzenlen törenle hibe destekli tarımsal makine teslimi yapıldı.
Törende yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sunmuş olduğu destekle, Dicle’de arıcılık yapan 20 yetiştiriciye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 300 tane boş arı kovanı, 20 tane bağ sağım makinesi ve 20 şer tane küçük alet dağıtıldı. Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, hak sahibi bazı çiftçilere tarım makinesi ile aletlerinin teslimini yaptı. Dicle meyve bahçelerinin modernizasyonu projesi çerçevesinde ise yüzde 70 GAP destekli olmak üzere, Dicle Organik Meyve Üreticileri Birliği iştirakıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplamda 77 yetiştiriciye badem soyma, üzüm sıkma, gübre atma ve çapa makinesi dağıtımı gerçekleştirildi.


Törende çiftçilerle bir araya gelen Kaymakam Kadir Yurdagül, sohbet edip sorunlarını dinledi. Dağıtım törenine Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rifat Arık, Dicle Organik Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Şahinoğlu, Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Rıdvan Bal ve birçok çiftçi katıldı.

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Yorumlar

Eski akit

Akite göre herkesin yüzü gülüyor

Veli Dedeoğlu

Geçen sene buğdayı 6 TL ye verdik bu sene yine 6 TL ye verdik bazıları 5.5 TL ye verdi ofis yok köylünün sahibi yok üreticiler tüccara yem yapılıyor bakanlar çalışmıyor böyle kişiye özel şov yapıyorlar herşeyi reis mi söyleyecek makamın hakkını verin.
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