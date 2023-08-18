Tarımsal destekler 39 milyar liraya ulaştı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvan hastalığı tazminatı, süt analizi gibi ya da yağlı tohumlu bitkiler, sertifikalı tohumu üretimi gibi destekler ya da özellikle genç erkek ve kadın kardeşlerimizi ilgilendiren ‘Uzman Eller’ projesi destekleriyle toplamda 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerini bugün kardeşlerimizin hesabına aktardık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Siirt’e geldi. Bakan Yumaklı, Siirt Havalimanı’nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Milletvekili Mervan Gül, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürlerince karşılandı. Valiliği ziyaret eden Bakan Yumaklı, şeref defterini imzalayarak, Vali Kemal Kızılkaya’dan kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cuma Namazını Siirt Tarihi Ulu Cami'de kılan Bakan Yumaklı, namazın ardından AK Parti İl Binası'na geçerek partililerle bir araya geldi.

‘SİİRT, BİR NEVİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN YOLUNU AÇTI’

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1997 yılında Siirt’te okuduğu şiir nedeniyle cezaevine gönderildiğini ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir nevi yolunu açtığını belirterek, “Kadim köklerimize dayanan Anadolu ruhu, son 21 yılda güçlü ve büyük Türkiye vizyonuyla bir diriliş süreci yaşıyor. Siirt ilimiz de bu son sürecin sembolleşmiş şehirlerinden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımız Siirt’te okuduğu bir şiir sebebiyle Pınarhisar Cezaevi'ne gönderilmişti. Aynı Siirt Sayın Cumhurbaşkanımızın milletvekili olarak meclise gönderdiği Başbakan ve Cumhurbaşkanlığının yolunu açtı. Aslında Türkiye’nin de yolunu açtı bir nevi” dedi.

‘HEDEFİMİZ TÜRKİYE’Yİ YENİ YÜZYILINDA DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRMEK’

AK Parti olarak, Türkiye’yi yeni yüz yılında dünya markası haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Yumaklı, “21 yıldır ülkemizi il il, ilçe ilçe, köy köy, belde belde geliştirmenin mücadelesi içerisindeyiz. AK Parti olarak hedefimiz, Türkiye’yi yeni yüz yılında dünyada marka bir ülke haline getirmek. Oyun, düzenlenen kurulan oyunların değil, o oyunların kurulduğu masalarda oyun kurucu olarak olmasını sağlamak. Bu hedefe ulaşmak içinde elbette bu gün itibariyle tarım ve orman en güçlü argümanlarımızdan bir tanesi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın değimiyle ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır. En son tahıl koridorunda bunun ne demek olduğunu sadece normal alenen veya çok basit söz olarak değil bütün dünyayı etkileyecek bir husus olduğunu bütün dünya yine görmüş oldu. Eğer bir ülke gıda arz güvenliğini temin ve tesis etmişse, o zaman onun için ‘güçlü ülkelerden bir tanesidir’ diyebiliriz. Bugün çok güçlü olarak sayılan ülkelerin, aslında bütün dünyada meydana gelen gelişmelerden, iki ülke arasında ki savaştan ne kadar etkilendiğini hepimiz gördük. Sadece bir örneğini vereyim. Macaristan Tarım Bakanı geldi ülkemize, 5 ülkenin bakanını temsilen bir tek soru sormak için geldi. Tahıl koridorunun sonucu ne olacak? Tekrar tahıl koridoru tesis edilecek mi? Bunun altında yatan gerçek gıda arz güvenliği ile alakalı endişelerdir. Bizim ülkemiz hem Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bunların belirleyicisi, hem ülke olarak bizler herhangi bir şekilde dünyada olan bu tür konulardan etkilenmeyen kendi ektiğini, kendi gıdasını, kendine yeteri kadar yetiştirebilen bir ülke. Hamdolsun bunu sürdürerek, artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

‘YILBAŞINDAN BU YANA DESTEKLER 39 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI’

Tarımsal desteklerin yılbaşından bu yana 39 milyar liraya ulaştığını belirten Bakan Yumaklı, 300 milyon liralık desteklerin de bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirterek, şöyle dedi:

“Bizler her hafta Cuma günü tarımsal desteklerle ilgili açıklamalarda bulunuyoruz. Bu Cuma da üreticilerimizin, çiftçilerimizin hesaplarına tarımsal destek ödemelerini aktardık. Hayvan hastalığı tazminatı gibi, süt analizi gibi ya da yağlı tohumlu bitkiler, sertifikalı tohumu üretimi gibi destekler ya da özellikle genç erkek ve kadın kardeşlerimizi ilgilendiren ‘Uzman Eller’ projesi destekleriyle toplamda 300 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün kardeşlerimizin hesabına aktardık. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım, hayırlı bereketli olsun. Böylece senenin başından itibaren 2023 yılının başından itibaren en son saymış olduğum bu 300 milyon liralık destekle beraber tarımsal destek anlamında ödediğimiz bakanlık olarak destek toplamı 39 milyar liraya ulaşmış oldu. Tekrar hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bizler illerimizin tarım ve orman alt yapısını güçlendirmek için birlikteyiz sahadayız, saha dediğimiz de şehirlerde beraberiz hemhalız. Hem biz söylediklerimizi anlatma imkanı buluyoruz, hem de sizlerin söyleyeceklerini dikkatli dinliyoruz. Bunların arasında çoğu zaman da sizlerin söyledikleri bizim açımızdan çok çok yönleri oluyor. Bugün de yine burada hemhal olmak için, konuşmak ve istişare etmek için buradayız. Amacımız Türkiye’nin her tarafında tarımsal üretimi, gıda arz güvenliğini hem kendi ülkemizde tesis etmek, hem de daha fazla üreterek, daha kaliteli üreterek hem de daha verimli bir üretim yaparak geçtiğimiz yıl 30 milyar dolara yükselmiş olan bu ülkenin tarımsal ürün ihracatını 35 milyar dolarlara, 40 milyar dolarlara çıkarmaktır.”

‘ÜRETİCİLERİMİZİN TARSİM SİGORTALARINI YAPMALARINI İSTİRHAM EDİYORUM’

Bakan Yumaklı, üreticilerin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortalarını yapmalarını isteyerek, “Ülkemizin bir bölümünde sel hakimken diğer tarafında kuraklık hakim. TARSİM sigortasının üreticilerimiz tarafından yapılmasını istirham ediyorum. Çünkü bu poliçenin yarısını biz devlet olarak ödüyoruz zaten. Yarın bir gün elimizde olmayan sebeplerle karşılaşacağımız herhangi bir afetin vereceği hasarı TARSİM sigortasıyla bertaraf etmek mümkün. Bunun önemini burada vurgulamak isterim. Tarımsal arazilerin sulamaya açılması konusunda DSİ Genel Müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Sulanan alan miktarını artırmakla ilgili yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ulaşımda büyük bir sorun olan alan vardı. Heyelanla sorun oluşturuyordu. Yığınlı tünelini yatırım programına almıştık. Bu yıl içerisinde ihalesini yaparak Yığınlı’dan Siirt’e kadar var olan sorunları ortadan kaldırmak istiyoruz. Bir de HESKO içme suyu takviye işleri konusunda üç kuyu açılmıştı. Buradan çıkan suyu iletim hatlarına vermeyle alakalı test başladı. Havaların sıcak gitmesiyle ilgili kısmen sorun olan içme suyu sorununu gidermek için önemli bir etkisi olacak. Üretim arttıkça bölgenin istihdamına da katkı sağlayacak. Türkiye yüzyılı vizyonuyla tarım sektörünü en rasyonel duruma getirmeye çalışıyoruz. Buradan hareketle bu yıl Türkiye yüzyılı üretim ve üreticinin yüzyılı olacak. Dolayısıyla suya göre tarım konusunda da özellikle planlı tarım konusunda yasal mevzuat 5 Nisan 2023 tarihi itibarıyla resmi gazetede yayınlandı. Artık Türkiye’de herhangi bir şekilde kontrolü olmayan tarımsal üretimin değil nerede hangi ilde hangi ürünlerin ekilmesinin o bölge için katma değeri daha fazla olacak. O bölgedeki, toprak, su ve hava şartları bunun için en uygun neyse onun planlanmasını yapacağız. En yüksek sonucu hazırlayacağız. Bu konuda 81 ilde arkadaşlarımız toplantılar yaptılar” dedi.