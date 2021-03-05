Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

2021 çiftçiye gübre, mazot desteği ödemeleri yattı mı? Çiftçiye mazot ve gübre desteği son gelişmeler ile takip ediliyor. Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan çiftçiye gübre desteği için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi.

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şöyle: Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun.

Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır.