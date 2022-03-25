Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Çay, buğday, baklagil, mısır, hayvan gen kaynakları ne zaman ödenecek?

Binlerce çiftçinin beklediği müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den geldi. Tarımsal destek ödemelerinin tamamı ödenecek. Peki tarımsal destekler ne zaman ödenecek? İşte Tarımsal destekler ile ilgili detaylar...

Tarımsal destek ödemeleri ne kadar?

Bakan Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Bakan Kirişci söz konusu paylaşımında "Çay prim desteği 188 milyon 486 bin 279 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 89 milyon 90 bin 138 lira, biyolojik mücadele desteği 11 milyon 722 bin 406 lira ve hayvan gen hakları desteği için ise 1 milyon 921 bin 955 lira. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan et fiyatlarındaki zamlara ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir atım atıldı. Bakanlık, büyükbaş hayvan, koyun ve keçi etlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışındaki tüm ülkelere ihracatının yasaklanmasına karar verdi.