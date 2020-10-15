Tarım ve hayvancılıkla ilgilenenler Tarım ve Orman bakanlığının destek paketlerinden yararlanıyor. Tarım desteği alanlar ödeneklerle ilgili bir zam olup olmadığını merak ediyor. Tarım desteği ne kadar | Tarım desteği başvuru.

Tarımsal destek ne kadar? | Tarımsal destek zam

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım desteği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik" dedi.

Tarımsal destek kimler alır? | Tarımsal destek başvuru

Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlar bakanlığın sunduğu desteklerden nasıl yararlanacaklarını araştırıyor. Tarım destek paketleri kategorilere göre değişiyor. Hangi alanda çalışıyorsanız; o alanla ilgili başvuru yapabilirsiniz. Tarım ve Orman bakanlığı internet sitesine giriş yapıp 'Tarımsal Destek' kategorisinin altındaki başlıklara göz atabilirsiniz. İlgilendiğiniz tarım ve hayvancılık faaliyetlerini listeden bulup tıklayarak başvuru tarihlerini ve destek miktarlarını öğrenebilirsiniz.

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