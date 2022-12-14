Tarımsal destek bütçesi 54 milyar TL'ye yükseltildi

TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4. maddesi üzerindeki görüşmeler sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yapılan görüşmelerin ardından açıklamalar yaptı. Nebati, salgından etkilenen esnaf ve sanatkarların ilave finans yüküyle karşılaşmaması için 2021 yılından önce kullandırılan kredilere ilişkin oluşan ilave faiz yükünü karşıladıklarını ifade etti.

Tarımsal destek ödemeleri arttı

Nebati tarımsal destek ödemeleri ile alakalı açıklama yaptığı bölümü Twitter hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

2022 yılında tarımsal destek bütçesinin başlangıç ödeneği 25,8 milyar TL olup ek bütçe kapsamında 13,4 milyar TL ilave edilmiştir. 2023 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesi ise 2022 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesine göre %109 artırılarak 54 Milyar TL'ye çıkarılmıştır.