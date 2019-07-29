0553 313 94 23

Tarımın 25 yıllık yol haritası belirlenecek

KOCAELİ (İHA) – 3.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:18
Tarımın 25 yıllık yol haritası belirlenecek

KOCAELİ (İHA) – 3. Tarım Şurası’nın ön hazırlık toplantısı Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak ve Türkiye’nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen, III. Tarım Orman Şurası için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında ön hazırlık açılış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, çiftçilerin örgütlenmesi, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması, kırsal kalkınma gibi birçok konudaki kararların Tarım Şurası’nda alınması planlanıp bu Şurada tarıma dair 25 yıllık yol haritası belirleneceği ifade edildi.


Kocaeli’de faaliyet gösteren Ziraat Odası Başkanları, Üretici Birlikleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve sektörle ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Osman Ekşi başkanlık yaptı. Toplantıya Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri Al, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kocaeli’de faaliyet gösteren kuruluş temsilcileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da hazır bulundu.


Tarım şurasıyla ilgili sekretaryasını yürüten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gerekli hazırlıkları başlattı. İkincisi gerçekleştirilen toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda Kocaeli’den hazırlanacak rapora girecek konu başlıkları belirlendi.


Tarım Şurasıyla bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi başta olmak üzere gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğini temin, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı konuları irdelenecek. Ayrıca çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, orman ve mera yönetimi, tabiatın korunması, konularında çalışmalar yapmaya ve stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararların alınması hedefleniyor.


Sektör istişare platformu olarak Türkiye’nin en büyüğü olacak olan şura kapsamında ayrıca, oluşturulan web sitesindeki "Görüşünü Bildir Platformu" ile önerisi ve katkısı olan tüm vatandaşların fikirlerine ulaşmak hedefleniyor. Ekim ayında gerçekleştirilecek ve tarıma dair 25 yıllık yol haritasını belirleyecek olan şura sonucunda, alınacak kararlar ve oluşturulacak olan sonuç bildirgesi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyede yapılacak özel programla kamuoyu ile paylaşılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahipsiz sokak köpeği kediye annelik yapıyor
    1. Sahipsiz sokak köpeği kediye annelik..
    2. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    3. TCMB döviz kurları
    4. Edremit Belediyesi Altınolukspor’da..
    5. İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova..
    6. Bağışları evlerinden teslim alınıyor
    7. Fındık toplama tarihleri belli oldu
    8. Tarsus’ta Molla Kerim ve Kuva-yi..
    9. Japonya’da yaşayan Türk iş adamı..
    10. Banu Güven ile İsmail Saymaz arasında..
    11. Flaş transfer açıklandı! Deportivo'dan..
    12. Masa tenisine ‘şampiyon’ yatırım
    13. Chubb’da üst düzey atama
    14. 15 Temmuz şehitleri fidanda yaşayacak
    15. Akhisar Belediyesi’nden sabah..
    16. Küçük çocuktan insanlık dersi
    17. Çocuklara reklamsız içerikler
    18. Biga Belediyesi Kurban Bayramına hazır
    19. Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    20. AK Parti ve MHP’den birliktelik tablosu
    21. Hamitler değer kazanıyor
    22. Bir sen eksiktin Ekrem! İmamoğlu'ndan..
    23. İngiltere'de yoksul kişi sayısı..
    24. Edremit’te inşaatın 3. katından düşen..
    25. Hamile yastığı kullanmak faydalı mıdır?
    26. Zabıta ekipleri üç dilencinin..
    27. Kastamonu’dan Trakya bölgesine kurban..
    28. Melih Gökçek 'kanıma dokunuyor' dedi..
    29. Miçotakis'ten Güney Kıbrıs'a ziyaret
    30. Ardan Zentürk: Millete karşı işlenmiş..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!