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Tarım Tarımdan ihracatta tüm zamanların ilk çeyrek rekoru
Tarım

Tarımdan ihracatta tüm zamanların ilk çeyrek rekoru

Yeniakit Publisher
2024-04-16 19:25:00 -
Tarımdan ihracatta tüm zamanların ilk çeyrek rekoru

Jeopolitik risklerin ve küresel çapta gıda arzına ilişkin sıkıntıların hakim olduğu ocak-mart döneminde tarım ihracatında tarihi zirveler görüldü.

Türkiye’nin tarım sektörü 9.3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatını yakaladı. Yılın ilk 3 ayında 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 8.6 artan tarım ihracatı Türkiye’nin toplam dış satımından yüzde 14.6 pay aldı.

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 5’i ilk çeyrekte ihracat rekoru kırdı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe 3.1 milyar dolarlık, yaş meyve ve sebzede 963.6 milyon dolarlık, meyve sebze mamullerinde 708.3 milyon dolarlık, kuru meyve ve mamullerinde 497.6 milyon dolarlık, süs bitkileri ve mamullerinde ise 49.1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Söz konusu dönemde yıllık bazda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 7, yaş meyve ve sebzede yüzde 2.6, meyve sebze mamullerinde yüzde 28.9, kuru meyve ve mamullerinde yüzde 29.9, süs bitkileri ve mamullerinde yüzde 2.1 ihracat artışı görüldü.

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