Tarımda Yüksek Verimlilik ve Kalkınma İçin Yeni Modeller Oturumu 23 Mart'ta gerçekleşecek
Tarım sektöründe yüksek verimliliği ve kalkınmayı artırmak adına önemli bir oturum gerçekleşecek.
23 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da yapılacak olan oturum, SD toplantıda gerçekleşecek. Oturumda Alper Tan başkanlık edecek ve tarım sektörünün önemli isimleri katılımcılara önemli bilgiler sunacaklar.
Oturuma katılacak konuşmacılar arasında; Tarım İşletmeleri (TİGEM) (Eski) Genel Müdürü Mehmet Taşan, Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim (Eski) Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Gıda Kontrol (Eski) Genel Müdürü Dr. Muharrem Selçuk, Tarım Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme (Eski) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Talat Şentürk ve Tarım Bakanlığı Hayvancılık (Eski) Genel Müdür Yardımcısı yer alacak.