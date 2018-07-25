0553 313 94 23

Tarımda sigortalı varlık değeri yüzde 28 yükseldi

Tarımda sigortalanan varlık değeri yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 28 yükselişle 28 milyar liraya yükseldi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:42
Tarımda sigortalı varlık değeri yüzde 28 yükseldi

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi yılın ilk yarısında büyümesini sürdürürken, üreticilerin tarım sigortasına olan ilgisi arttı. Sistemin güçlü yapısı ve bu alanda hayata geçirilen yeni uygulamalar bu artışta etkili oldu.

Son yıllarda küresel düzeyde yaşanan doğal afetlerin yol açtığı hasarlar yıkıcı nitelikte olurken, tüm dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de derinden etkiledi. Sigortasız sürdürülen tarım faaliyetlerinin artık mümkün olmadığı görüldü.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde her yıl yeni teminatlar uygulamaya alınırken, devletin üreticiye sağladığı prim desteği bazı branşlarda yüzde 67'ye ulaştı. Üreticilere ödeme kolaylıkları sunulurken, bu doğrultuda portföy istikrarlı bir şekilde büyüyor.

Tarımda sigortalanan varlık değeri yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 28 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde poliçe adedi 1,5 milyona, prim üretimi 1,6 milyar liraya, büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi yüzde 35 artışla 1,6 milyona, bitkisel ürün sigortalarında sigortalı alan 22 milyon dekara ulaştı. 

Ayrıca, yeni yılda kapsamı genişletilen İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'na olan ilgi artarken, bu branşta üretilen poliçe adedi 80 bini geçti.

Açıklamaya göre, tarım sigortalarını yaşanan hasarlar anlamında değerlendirildiğinde mayıs ayına kadar ciddi anlamda bir hasarla karşılaşılmadı. Bazı bölgelerde "don" nedenli hasarlar yaşansa da bunlar bir önceki yıla göre yıkıcı boyutlarda ve yaygın bir şekilde gerçekleşmedi.

Ancak mayıs ayından itibaren dolu, sel ve su baskını ile fırtına nedenli hasarlarda artışlar oldu. Bugüne kadar, tüm tarım sigortası branşlarında 265 bin adedin üzerinde ihbar alındı. Hasar sebeplerinde dolu, don, fırtına ile sel ve su baskını, hasar ihbarı alınan illerde Malatya, Manisa ve Konya, ürünlerde ise buğday, kayısı ve üzüm öne çıkmıştır.

Alınan hasar ihbarlarını takiben başlayan ve tüm hızıyla devam eden ekspertiz çalışmalarının birçoğuna, bölge müdürlükleri de iştirak ediyor. Hasar dosyaları tamamlanan üreticilere Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar çerçevesinde, 192 milyon liranın üzerinde ödeme yapılmış olup, ürünlerin poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda gelecek günlerde 807 milyon lira daha ödeme yapılacak.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:42
  1. Manisa
  2. Malatya
  3. Konya
  4. Sigorta Haberleri
  5. Sigorta

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör ile öğrenci arasında güldüren diyalog: Antalya'nın adına kanma...
    1. Rektör ile öğrenci arasında güldüren..
    2. AK Parti'de 3 il başkanlığına yeni atama
    3. Martins, Atletico Madrid'de
    4. Rahip Brunson'a karşılık Fetullah..
    5. Mahkemeden örnek karar! Mutsuz evlilik..
    6. 40 yıllık eşini balyozla öldürdü!
    7. Antalya'da komşuların taşlı, sopalı..
    8. Kılıçdaroğlu fena terleyecek!..
    9. Papaz Brunson'a elektronik kelepçeye..
    10. Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
    11. Şiddetli yağış metro seferlerini..
    12. Emery'den Mesut'a destek
    13. Afgan sığınmacılar için uçağı durdurdu!
    14. Barcelonalı yıldız resmen Sivaspor'da
    15. Douglas Pereira dos Santos kimdir?
    16. Saldırı hazırlığındaki 4 terörist..
    17. Suriye'de terör vahşeti! Ölü sayısı..
    18. Borsa, günün ilk yarısında arttı
    19. İzmir'de koşarak geldi, görünce yere..
    20. Rahip Brunson tahliye mi edildi? ABD..
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!