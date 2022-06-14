Tarımda net ihracatçı konumumuz devam ediyor

Buğra Kardan

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çevrim içi katıldığı 36’ncı Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Kirişçi, 2002’den bu yana tarımı geliştirmek için pek çok adım attıklarını belirtti.

Küresel pozisyon güçlendi

Kirişci, tarımda Türkiye’nin küresel pozisyonunu güçlendirdiklerini vurguladı. Kirişçi, “Devreye aldığımız teşvikler meyvelerini veriyor. Gıdada kendi kendine yetebilen ülkemiz üretimde ilk 5’te yer alıyor” dedi. Türkiye’nin ihracatta da iyi bir yerde olduğunu dile getiren Kirişçi, “205 ülkeye toplam bin 982 tarım ürünü satıyoruz” bilgisini verdi. Kirişçi, 2021’de tarım ürünü ihracatının yüzde 20 arttığını aktardı. Ayrıca “Ülkemizin tarımda net ihracatçı konumu devam ediyor” şeklinde konuştu. “Gıda güvenliği hem bugünü hem de geleceği ilgilendirmektedir” diyen Kirişçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu açıdan gıda güvenliği konusu son yıllarda dünya gündeminin önemli başlıklarından biri haline gelmiştir. Yaşadığımız pandemi sürecinin artan göçlerin ve Ukrayna-Rusya savaşının gıda güvenliğinin önemini arttırdığını biliyoruz. Tarımsal üretimi etkileyen tüm bu olumsuzlukların etkisiyle Food and Agriculture Organization (FAO) Gıda Fiyatları Endeksi, mart ayında tüm zamanların rekorunu kırarak 159.7 puana ulaştı. Gıda fiyatlarındaki bu küresel artış, önümüzdeki dönemde hem arzda hem de gıdaya erişilebilirlikte de ciddi bir soruna dönüşebilecektir. Biz, uyguladığımız tarım politikaları ve üreticilerimizin çabaları sayesinde gıda güvenliği konusunda dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sınav verdik. Hiçbir ürün ve gıdayla ilgili risk oluşturacak sorunlar yaşamadık. Muhtemel sorunlara karşı da hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.”

Prim büyüklüğü 500 milyon dolar

Kirişci, çiftçiden ilgi gören Tarım Sigortaları Havuzu’nda (TARSİM) prim büyüklüğünün 500 milyon doları bulduğunu bildirdi.

Çiftçinin tarım sigortasına talebinin artmaya devam ettiğinin altını çizen Kirişci, şu ifadeleri kullandı: “Bu, TARSİM’i geliştirmedeki motivasyonumuzu desteklemektedir. Üreticimizden gelen talepler çerçevesinde tarım sigortasındaki teminat kapsamını geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda üreticilerimizi gelir kayıplarına karşı korumak için Gelir Koruma Sigortası’nı üreticimizin tercihine sunduk. TARSİM’in sürdürülebilir bir yapıda olmasına büyük önem veriyoruz. Sistemin şeffaf yapısını koruduğumuz gibi, sigortacılık prensiplerine bağlı kalarak sürdürülebilirliği temin etmekteyiz.”