Tarımda bazı ilâçların kullanımının yasaklanması arı ölümlerini de azaltacak

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Maddeler zararlı

Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan, çevre ve havyan sağlığını tehdit eden 6 aktif maddenin kullanımının yasaklandığını söyledi. Şahin, bu maddelerden ‘Imidacloprid’ ile ‘Thiamethoxam’ın ‘Neonicotinoid’ grubunda yer aldığını ve arılar için çok zararlı olduğunu bildirdi. Şahin, yasaklanan ilaçların Türkiye’de 2017’de kullanılmaya başladığını ve olumsuz etkilerinin hemen görüldüğünü dile getirdi. Bu ilaçların kullanılmaması için o yıl çalışmalara başladıklarını vurgulayan Şahin, “Çünkü canlılara zarar veriyorlardı” şeklinde konuştu.

Yetkililere teşekkür

Şahin, “Yasaklanan bitki koruma ürünleri yani ilaçların arılar üzerinde olumsuz etkisi çok fazlaydı. İlaçların etkisi tohumdan çiçeğe kadar sirayet ediyor. Tarlacı bir arı bu ilaçların kalıntılarını kovana taşıyabiliyor. O arılarca üretilen petekte de bu kalıntılar olabiliyor. İlaçların yasaklanmış olması camiamızda olumlu karşılandı. Yetkililere teşekkür ederiz” diye konuştu.

Doğallaşmaya gidilecek

Şahin, Türkiye’de 9 milyon civarında arı kovanı olduğunu aktararak, şunları ifade etti: “Arıların her yıl yaklaşık yüzde 4’ü bu ilaçlardan etkileniyordu. Her yıl yüz binlerce arı kovanını bu ilaçlar yüzünden doğada bıraktık. Arıcılarımız rahat bir nefes alacak, yasaklanan ilaçlardan dolayı meydana gelen arı ölümleri bitecek. Bu ilaçlardan dolayı meydana gelen arı ölümlerinin sona ermesinin yanı sıra bir de balda doğallaşmaya doğru gideceğiz. Bizim de arzu ettiğimiz şey bu.”

Denetim çağrısı

Şahin, yasaklanan ilaçların arı popülasyonunda etkilerinin 2024’te müşahede edileceğinin altını çizdi. Şahin, gelecek yıl bu ilaçlardan dolayı meydana gelen arı ölümlerinin düşeceğini savundu.

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Şahin, gençlerin arıcılık yapmadıklarına da işaret etti. Arıcılık faaliyetlerine yönelimin artması için sektörün daha çok desteklenmesi çağrısı yaptı. Ayrıca ‘bal’ niteliği taşımayan sahte ballara karşı denetimlerin artırılması gerektiğini kaydetti.