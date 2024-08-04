Tarımda Avrupa’da birinci dünyada ilk 10’dayız

Törende, tarım sektörü olarak cumhuriyet tarihinin rekorlarını peş peşe kırdıklarını, 2022 yılında 129 milyon ton olan bitkisel üretimin 2023 yılı sonunda 139 milyon tona ulaştığı bilgisini veren Yumaklı, Türkiye’nin bitkisel üretimde 12. sıraya, sebze üretiminde 6. sıraya, meyve üretiminde 4. sıraya yüklemesinde yatırımların önemli olduğunu vurgulayarak “Fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva gibi ürünlerde dünyada 1. sıradayız. Kavun, karpuz, zeytin, mandalina ve elmada 2. sıradayız. Antep fıstığı, çilek, nohut, domateste 3. sıradayız. Ulaştığımız 69 milyar dolarlık tarımsal hasıla bizi Avrupa’da 1. sıraya dünyada ise ilk 10 içerisine taşımış durumda” dedi.

Bereketli olsun

Yumaklı törenin ardından ‘üzümlerin sultanı’ olarak adlandırılan Sultani çekirdeksiz üzüm hasadına da katıldı.

Saruhanlı İlçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesinde Ramadan Tezerişir'in bağında poşu takıp üzüm kesen ve işçilerle sohbet eden Yumaklı, bahçe sahibine bağ makası ve testere seti de hediye etti.

Normalde 15 gün sonra başlamasını bekledikleri hasadın, mevsimlerin öne gelmesiyle beraber bugünlerde başlayacağını belirten Yumaklı, "Manisa üzümde birinci ama bundan çok daha önemli olanı özellikle bu Sultani üzümdeki ihracat potansiyeli. Çok ciddi talep gören bir ürün. Geçtiğimiz yıl 500 milyon dolar civarında bir ihracat rakamı oldu. Rekolte de geçen yılla aynı olacak gibi. Daha iyi olabilirdi ama iklim şartları buna engel oldu. Tüm üreticilere bereketli bir yıl diliyorum” dedi.

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