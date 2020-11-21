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Ekonomi Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine ilişkin hususlar belirlendi
Ekonomi

Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine ilişkin hususlar belirlendi

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konuları hibe destekleri kapsamında değerlendirilecek - Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 3 milyon lirayı geçmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:15:14 -
Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine ilişkin hususlar belirlendi

ANKARA (AA) - Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detayları belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihlerinde, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

Buna göre, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konuları hibe destekleri kapsamında değerlendirilecek.

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı da hibe desteği dahilinde olacak.

Program çerçevesinde 81 ilde, belirtilen yatırım konularından tümü veya bir kısmı, illerin sektörel önceliklerine göre Bakanlıkça belirlenerek her yıl ekim ayında yayımlanacak başvuru ve güncel uygulama rehberiyle başvuru öncesinde ilan edilecek. Başvurular, hibe desteği kapsamında kabul edilecek.

- Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlıkça oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek.

Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran tüzel kişiler, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olacak ve bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunacak.

- Hibeye esas toplam tutarları destekleme oranı

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı, başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, belirtilen yatırım konularında, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3 milyon lira, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2 milyon lira, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda 1,5 milyon lirayı geçemeyecek.

Hibeye esas proje tutarı alt limiti ise 250 bin lira olarak belirlendi. Başvuruların kabul edilmesi halinde hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe desteği verilecek.

Program kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık tarafından denetlenecek. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il müdürlüğünce kendilerine sunulacak.

Öte yandan, Bakanlığın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihlerinde, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin kırsal ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları içeriyor.


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