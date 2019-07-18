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Tarım ve ormancılığın yol haritası çiziliyor

15 yıl aradan sonra ‘3. Tarım ve Orman Şurası’nın ekim ayında toplanacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu şurayla, tarım ve ormancılıkta önümüzdeki 5 yılı planlayarak, gelecek 25 yılı yönetmeyi hedefliyoruz” dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
Tarım ve ormancılığın yol haritası çiziliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “3. Tarım ve Orman Şurası”nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 15 yıl aradan sonra bu şuranın ekim ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye’de tarımsal üretimi ve orman ürünleri üretimini artırmak, güvenilir gıda teminini, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini, çiftçilerin refahını ve planlı üretimi sağlayacak çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek amacıyla şuranın gerçekleştirileceğini belirten Pakdemirli, “Şura çalışma gruplarından üretim artışı, planlı üretim, ölçeğimizin büyümesi, etkin lojistik, örgütlenme, sulama, toprak ve doğal kaynakların yönetimi, istihdam, finans ve pazarlama alanlarında etkin çözümler üretmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Sonraki nesillere aktarılacak

Bu şurayla tarım ve ormancılıkta gelecek 5 yılı planlayarak, 25 yılı yönetmeyi hedeflediklerini vurgulayan Pakdemirli, Türkiye’nin küresel ve bölgesel anlamda yerinin sağlıklı şekilde belirlenmesi, koşullara göre en uygun stratejinin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Pakdemirli, Bakanlığının bu şura vesilesiyle çizilen hedefleri gerçekleştirme yolunda, tarım, orman ve su konularında, verimlilik ve sürdürülebilirlik çerçevesinde, gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması için, ortak akıl ve bilimin önderliğinde bir yol haritası belirleyeceğine işaret ederek, ”Bize düşen, şurayı fırsat bilip, sorumlu olduğumuz alanlarda doğru planlamayla var olanı koruyup eksik olanı gidererek, ülkemizi sağlıklı bir şekilde büyütüp, bizden sonraki nesillere teslim etmektir” dedi.

Pakdemirli, gelecek 3 aylık süreçte dinleme ve istişare sürecini gerçekleştireceklerine dikkati çekerek, artısı ve eksisiyle mevcut durumu göreceklerini ifade etti.

Tarımın, ülkede herkesin fikir beyan ettiği, çok konuşulan alanlardan biri olduğunu anımsatan Pakdemirli, bu nedenle şuraya herkesin katkı sağlamasını istediklerini dile getirdi.

Her türlü fikrin “www.tarimormansurasi.gov.tr” adresli web sitesinden kendilerine ulaştırılmasını isteyen Bakan Bekir Pakdemirli, “Hedefimiz ortak akılla önümüzdeki 25 yılı kuşatacak yeni bir yol haritası oluşturmak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. 3. Tarım ve Orman Şurası
  3. tarımsal üretim
  4. orman ürünleri üretimi
  5. Bakan Bekir Pakdemirli

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