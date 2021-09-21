Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilanları merak ediyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman kuralar ne zaman çekilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığının işçi kuraları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yayımlanan ilanda, “Bakanlığımıza ekli listede belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır” denildi.

İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları İŞKUR internet sitesi üzerinden 20-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şahsen ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. İŞKUR e Şube’ye giriş yaptıktan sonra açık ilanlar bölümünden Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilişkin ilana ulaşabilirsiniz.

Noter kura çekimi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Kura sonuçları ve diğer duyurular tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.