Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şap hastalığı açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada '(Şap hastalığı) 31/08/2023 tarihi itibariyle yaklaşık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır.' denildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"(Şap hastalığı) 31/08/2023 tarihi itibariyle yaklaşık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır."