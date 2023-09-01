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Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şap hastalığı açıklaması
Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şap hastalığı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-01 15:17:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şap hastalığı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada '(Şap hastalığı) 31/08/2023 tarihi itibariyle yaklaşık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır.' denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"(Şap hastalığı) 31/08/2023 tarihi itibariyle yaklaşık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır."

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