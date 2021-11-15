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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kritik önlem
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kritik önlem

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün içki izlenimi veren cam ambalajları, 5 litrelik siyah mat plastik ambalaja dönüştürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:41:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kritik önlem

Böylece ürünün alkollü içkiye benzerliğinin ortadan kaldırıldı. Konuya ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün tüketiciye sunulmasını engellemek amacıyla satış kanallarına sınırlama getirildi. Ürünün kullanım amacına da uygun olarak sadece Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış ecza depoları aracılığıyla hastane ve eczane gibi sağlık kuruluşlarına ulaştırılması planlandı.

Kamu spotu hazırlandı

Öte yandan tüketicilerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulabilmesi için ilgili kamu kurumlarıyla hummalı çalışma yürütüldü. Etil alkolün gıda amaçlı perakende olarak satılamayacağına, sağlık sorunlarına yol açabileceğine yönelik bir kamu spotu hazırlandı. Söz konusu kamu spotu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından öncelikli yayın statüsünde onaylandı.

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