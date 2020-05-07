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Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor! 2153 personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin yeni açıklamada bulundu. Personel alımı için başvuru tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:48:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor! 2153 personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sözleşmeli personel alımına ilişkin yeni açıklamada bulundu. Personel alımı için başvuru tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız." dedi.

Pakdemirli, "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." demişti.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında yapılacak alım için şartlar henüz açıklanmadı. Şartlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacaktır.

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