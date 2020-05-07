Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım iş ilanı

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Bu kapsamda alımlar, 3 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 1 CBS Yazılım Uzmanı, 1 Veritabanı Uzmanı, 1 Ağ ve Güvenlik Uzmanı, 1 Sistem Uzmanı, 1 İş Analist Uzmanı, 3 Yazılım Uzmanı ve 1 Yazılım (Front-End) Uzmanı kadrolarında alım yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuru şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı alımını yapacağı pozisyonlar için adaylardan bazı nitelikler talep ediyor. Özellikle alımlar bilişim alanında olacağı için adayların belirtilen pozisyon için ilgili alanlardan mezun olmuş olmaları ve bazı özel nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Genel olarak ise;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruarı ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığına başvuruların; 07.05.2020 - 22.05.2020 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.