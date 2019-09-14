Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımı orman mühendisi, orman muhafaza memuru işçi alımları başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü son dakika personel alım duyurusunda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Orman Genel Müdürlüğü Türkiye genelindeki şubelerinde görevlendirilmek üzere 1150 sözleşmeli Orman Mühendisi, 2700 sözleşmeli Orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3850 personel alımı yapacak. OGM alımları KPSS puanına göre yapılacaktır. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımları ne zaman yapılacak? Orman Bakanlığı OGM alımları başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımları başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımları başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatlarında görevlendirilme üzere sözleşmeli personel alımı yapıyor. OGM alım başvurularının ne zaman yapılcağını araştıran vatandaşlar, Orman Bakanlığı alımlarının hangi meslek gruplarından alınacağını da araştırıyor. OGM son dakika personel alım duyurusunda, Orman Endüstri Mühendisi (10), Bilgisayar Mühendisi (7), Makine Mühendisi (9), İnşaat Mühendisi (12), Yazılım Mühendisi (7), Avukat (65), Biyolog (11), Laborant (11), Tekniker (1), Büro Personeli (708), Ön Lisans Mezunu Destek Personeli (200) ve Ortaöğretim Mezunu Destek Personeli (100) alımının yapılacağını açıkladı.

Orman Bakanlığı OGM alım başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alım başvuruları. Orman Genel Müdürlüğü memur alımı 2019. OGM alımlarına ilişkin branşlarda “Mülakat ve Uygulama Sınavı” yapılmayacaktır. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Başvurular, 12/23 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

1150 sözleşmeli Orman Mühendisi, 2700 sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru olmak üzere toplam 3850 personel alımı ise “KPSS Puanı ve Uygulamalı Sınav” usulüyle yapılacaktır. Zorlu arazi ve ekstrem iklim koşullarında orman yangını ve kaçakçılık ile mücadele başta olmak üzere birçok tehlikeli görevleri ifa edecek olan bu personelin teknik bilgisi, yöneticilik yeteneği, fiziki yeterliliği, arazi çalışmalarına uyum kabiliyetini kapsayan uygulamalı sınav yapılması hem gerekli hem de yasal bir zorunluluktur. Uygulamalı sınavların her aşaması görsel olarak kayıt altına alınacaktır.

OGM alımları başladı!

12 Eylül tarihinde başlayan başvuru sürecinde 50 mühendis, 65 avukat, 11 biolog, 11 laborant,1 tekniker, 708 büro personeli, 300 şoför alımı için müracaatlar kabul görecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sözleşmeli personel olarak istihdam edeceği adaylar için 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresinden başvuruları alacak. Başvurular, E-Devlet şifresi ile alınabilecek.

OGM başvuru tarihleri

Orman Mühendisleri ile Orman Muhafaza Memurları için uygulamalı sınav kapsamında bulunan Genel Kültür sorularından oluşan mülakat soruları için her adaya eşit (20 puan) puan verilerek uygulamalı sınava başlanacak olup, adaylar sadece yasa gereği uygulamadaki bilgi ve becerileri ile yarışacaklardır. Meslek örgütleri (Orman Mühendisleri Odası), Sendika (Yetkili memur Sendikası), STK (Orman Muhafaza Memurları Derneği) temsilcilerinden oluşacak 3 kişilik heyet, sınav yerlerinde sınava müdahale etmeksizin gözlemci olarak bulunabileceklerdir. Başvuru yapan adaylardan, alım yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar kişi çağrılacaktır. Müracaatlar, 24 Eylül-07 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.