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Tarım ve Orman Bakanlığı: Kuduz tespit ettik

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir ineğin kuduzdan ölmesi sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı.

11 Kasım 2018 Pazar 17:09
Tarım ve Orman Bakanlığı: Kuduz tespit ettik

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nde bir ineğin kuduzdan ölmesi üzerine karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Veteriner ekipleri Sarılar Mahallesi ile bu mahalleye komşu iki mahallede büyükbaş hayvanlarla, kedi ve köpekleri aşılamaya başladı. Konuyla alakalı Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:  "Balıkesir Burhaniye ilçesi Sarılar Mahallesi’nde bir büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmiştir. Hastalık, meraya dayalı hayvancılık yapmakta olan ve 5 büyükbaş hayvanı bulunan bir vatandaşımızın işletmesinde çıkmıştır. Hastalıklı hayvan itlaf edilmiş, işletme dezenfekte edilmiştir"

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 17:09
  1. Tarım ve Orman Bakanlığı
  2. Balıkesir

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