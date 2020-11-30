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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımları ne zaman? | OGM alım başvuruları
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımları ne zaman? | OGM alım başvuruları

OGM başvuru şartları | Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı kadrosuna 826 işçi alımı yapacak. İş arayan vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları | Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru | OGM işçi alımı başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:29:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımları ne zaman? | OGM alım başvuruları

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ekranı | İş arayan vatandaşlar sık sık internette güncel ilanları, alım haberlerini araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı için 826 kadrolu işçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımları ne zaman? | OGM alım başvuruları

826 kadrolu personel alımı yapılacağı haberlerinin ardından alımların ne zaman yapılacağı, başvuruların nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları

1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3 - Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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