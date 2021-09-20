Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20.09.2021 - 24/09/2021 tarihleri arasında yapılacak, şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

Noter kura çekimi 04/10/2021 Pazartesi günü saat 10:00’da Bakanlığımız merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.tarimorman.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır.

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