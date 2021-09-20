Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımına başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı ilanla duyurduğu birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 118 işçi alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20.09.2021 - 24/09/2021 tarihleri arasında yapılacak, şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.
Noter kura çekimi 04/10/2021 Pazartesi günü saat 10:00’da Bakanlığımız merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.tarimorman.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır.
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