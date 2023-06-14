Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı nedeniyle ülkede hayvan hareketlerinde önemli artış yaşanıyor. Özellikle büyük şehirlere yüksek miktarda kurban sevkleri sürüyor.

Önemli talimat

Hayvan varlığının yeterli olduğu belirlenirken bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü de kurban sevklerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması, kurallara uyulması için bir adım attı. Tarım ve Orman il müdürlüklerine talimat gönderdi.

Talimatta kontrollerde ve nakil işlemlerinde azami dikkatin gösterilmesi uyarısı yapıldı. Bayram öncesinde kurban sevklerinin yakından takip edilmesi talebinde bulunuldu. Emniyet, jandarma ve belediyenin koordinasyonunda yol kontrol ile denetim sayılarının artırılmasının önemi vurgulandı.

Yeni noktalar belirlenebilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde bulunan istasyonlarda güvenlik güçleriyle el ele verilerek yol kontrol ile denetimlerinin arttırılması tembihlendi. Yeri geldiğinde Kurban Hizmetleri Komisyonu kararıyla yeni denetim noktalarının belirlenmesi gerektiğine işaret edildi.

Öte yandan kurbanlık hayvan sevklerinde daha etkin denetim ile kontrol yapılabilmesi için Tarım ve Orman müdürlüklerine yol kontrollerinde personel görevlendirilmesi talimatı verildi. Ayrıca kurban satış yerlerinde yapılacak denetimlerin yoğunlaştırılması önerildi. Kurban hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesinin de önemine değinildi.

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Sağlık raporu gerekli

Denetim ve kontrol ekiplerince hayvanların küpelerinin, sevklerde bulunması gereken aşılarının bulunup bulunmadığına bakılıyor. Sevklerde veteriner sağlık raporlarının, büyükbaş hayvan pasaportlarının, küçükbaş hayvan nakil belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor. Belgelerde eksiklik görülmesi halinde sevklere izin verilmiyor. İzinsiz sevkler için ise yaptırım uygulanıyor.

Komisyonlar oluşturuldu

Bu arada ilgili bakanlıklarca kurban hizmetleri komisyonları oluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da bir hamle daha yapıldı. Kurban satış ve kesim yerlerinde veteriner hekimler görevlendirildi. Bu veteriner hekimler tarafından belediyelerle satış yerlerine girip çıkan hayvanların muayeneleri, kimlik kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu komisyonlar tarafından kurbanların satış ve kesimlerinin yapılacağı geçici yerler de belirleniyor. Kurban satış yerlerinde resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ve din görevlilerinden oluşan birimlerce denetim yapılıyor.

Girişler devam ediyor

Şap hastalığından aşılı ari, koyun ve keçi vebası hastalığından da korunmuş bölge olması dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında Trakya’ya damızlık ile besilik hayvan sevk edilemiyor. Sadece İstanbul’un Avrupa yakasına kurban sevkleri gerçekleştiriliyor. Avrupa yakası dahil şehre 13 Haziran’dan itibaren kurban girişleri yapılmaya başlandı.

Tarımcebimde devrede

Vatandaşlar Bakanlığın mobil uygulaması TarımCebimde üzerinden küpe numaralarını girerek hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor.

Uygulamayı mobil cihazlarına indiren vatandaşlar, tüm kullanıcılara açık küpe sorgulama özelliğiyle büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlarla ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor.