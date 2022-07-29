  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı bireysel danışmanlık hizmeti alacak
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı bireysel danışmanlık hizmeti alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi için Bireysel Danışmanlık hizmeti alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 14:23:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı bireysel danışmanlık hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP)’nin giderlerine yönelik Dünya Bankası yönetiminde bir kredi temin etmiştir. Bu kredinin bir kısmı ilandaki danışmanlık hizmetlerinin finansmanında kullanılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP)’nin farklı farklı bileşenlerinde proje süresince istihdam etmek üzere, aşağıda yer alan pozisyonlar için, uygun bireysel danışmanları ilgilerini göstermeye davet etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23