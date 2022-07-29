Tarım ve Orman Bakanlığı bireysel danışmanlık hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP)’nin giderlerine yönelik Dünya Bankası yönetiminde bir kredi temin etmiştir. Bu kredinin bir kısmı ilandaki danışmanlık hizmetlerinin finansmanında kullanılacaktır.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP)’nin farklı farklı bileşenlerinde proje süresince istihdam etmek üzere, aşağıda yer alan pozisyonlar için, uygun bireysel danışmanları ilgilerini göstermeye davet etmektedir.

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