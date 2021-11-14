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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı alımları! Tarım ve Orman Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı ne zaman 2021
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı alımları! Tarım ve Orman Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı ne zaman 2021

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere müfettiş yardımcısı alımı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavına girmek isteyen adaylar, 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı ne zaman 2021? 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı giriş şartları neler? İşte kamu personel alımları iş ilanları başvuru detayları.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 09:29:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı alımları! Tarım ve Orman Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı ne zaman 2021

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 7'nci derecede 7 adet “Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı giriş şartları neler? 

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması, en az beş yıllık lisans eğitimi veren Veteriner Fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden Ziraat Mühendisi, Orman Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, İnşaat Mühendisi unvanlı/diplomalı ve Hukuk Fakültesi mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmüş olmak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS A Grubu) katılmış ve bu sınavlarda mezuniyet durumlarına göre belirlenmiş puan türünden en az 80 taban puan almış olması gerekmektedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınav başvurusu ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı başvurular,  05-15.11.2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Giriş Sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınav test usulüyle yapılır. Tarım ve Orman Bakanlığı müfettiş yardımcılığı ilan detayları için tıklayın

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